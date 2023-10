Santander Bank Polska ogłasza konkurs. Startupy zawalczą o miejsce na arenie międzynarodowej

Santander Bank Polska kieruje do przedsiębiorców program Santander X. To globalny ekosystem, którego celem jest promocja talentów i innowacji. Santander X pomaga startupom, scaleupom, mikroprzedsiębiorcom i MŚP w uzyskaniu niezbędnego wsparcia szkoleniowego i mentoringowego potrzebnego do rozbudowy projektów czy weryfikacji pomysłów. Program ułatwia też dostęp do zasobów, łączy ze sobą specjalistów i innowatorów z różnych branż, by tworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstw.