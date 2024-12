Sąsiad chce pieniędzy za ogrodzenie? Przepisy mówią jasno

Ogrodzenia stanowią istotny element zapewniający prywatność i bezpieczeństwo. Często jednak pojawiają się konflikty związane z kosztami ich wymiany, szczególnie gdy płot jest wspólną własnością sąsiadów. Według Kodeksu Cywilnego, ogrodzenia umieszczone na granicy działek należą wspólnie do obu stron, co obliguje sąsiadów do współfinansowania ich budowy oraz utrzymania.