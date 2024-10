Sąsiad chce pieniędzy za ogrodzenie? Przepisy są jasne

Budowa ogrodzenia wymaga wcześniejszej konsultacji z sąsiadem i uzyskania jego pisemnej zgody. Dokument ten powinien precyzować wymiary, kształt oraz koszty zarówno budowy, jak i utrzymania ogrodzenia. Kodeks Cywilny stanowi, że ogrodzenia umieszczone na granicy działek to wspólna własność sąsiadów, co zobowiązuje obie strony do wspólnego pokrywania kosztów związanych z ich realizacją i utrzymaniem.