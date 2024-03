Sąsiedzi USA zdecydowali. Zero broni dla Izraela

Marc Miller, Minister Imigracji, ostrzegł w środę, że uchwała może utrudnić wydostanie się ze Strefy Gazy osobom szukającym azylu w Kanadzie – podała agencja The Canadian Press. "Każda decyzja, postrzegana jako niekorzystna, może wpłynąć na ich (Izraela – PAP) podejmowanie decyzji na najwyższym politycznym szczeblu" – powiedział Miller. Agencja cytowała izraelskiego ministra spraw zagranicznych Israela Kaca, który powiedział, że środki wymienione we wniosku, w tym zawieszenie eksportu broni do Izraela, osłabią zdolność kraju do obrony, a "historia osądzi za to" Kanadę.