Schronisko Smaków po rozstaniu z Gessler: "Nie było nas stać na Magdę"

- Nie kwestionujemy tego, że to nazwisko jest prestiżowe i ważne. Jako marka sama w sobie przyciąga gości, ale nie stać nas na to, żeby mieć partnera biznesowego, który wymaga od nas opłat, kiedy rząd zamyka restauracje - argumentuje w rozmowie z money.pl dyrektor zarządzający Schroniska Smaków Kamil Sakałus.

- Magda broni się, że choć restauracja do niedawna nie działała, my nadal mogliśmy zarabiać na sklepie internetowym. To jest prawda, jednak opłaty z tego tytułu regulowała inna umowa, a wszystkie należne środki (Magdzie Gessler - red.) od obrotu internetowego zostały wypłacone - uzasadnia dalej Sakałus.