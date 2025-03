Schrony w Polsce. Oto mapa. Znajdź najbliższe miejsce schronienia

Rząd planuje zmiany legislacyjne, które mają ułatwić budowę przydomowych schronów do 35 mkw. bez konieczności uzyskiwania pozwolenia. Wojciech Lebiedziński z firmy Shelters podkreśla, że taka zmiana może zachęcić do budowy prywatnych schronów, mimo że ich koszt jest spory. Ceny schronów zaczynają się od 50 tys. euro (ok. 215 tys. zł), a za komfortowy schron do 35 mkw. można zapłacić nawet 110-120 tys. euro.