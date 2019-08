Ścieki wpuszczane do Wisły. Przed budową Czajki to była norma. "Smród i ryby mutanty"

Straż Miejska zabezpiecza miejsce na warszawskich Bielanach, w którym trwa kontrolowany spust ścieków. Okoliczni mieszkańcy przyznają, że przed budową oczyszczalni Czajka nieczystości spływały tędy na okrągło. – Smród był nie do zniesienia – przyznają.

Sanepid, straż miejska, wodociągi, a nawet ministerstwa środowiska i spraw wewnętrznych zostały postawione na nogi. Wszystko przez awarię sieci, którą wysyłane są ścieki do oczyszczalni Czajka. Teraz nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy trafiają prosto do Wisły.

Służby mówią wprost: nie wiemy, kiedy usterka zostanie usunięta, to może trochę potrwać. Jednocześnie apelują, by nie kąpać się w Wiśle i nie łowić ryb. Osoby, które mieszkają w okolicy gdzie prowadzony jest spust, mówią, że kiedyś takie sytuacje były na porządku dziennym.

Służby sanitarne sprawdzają, jakiego rodzaju nieczystości trafiły do Wisły. Wstępne analizy potwierdzają, że są to ścieki bytowe, czyli wszystko to, co spuszczamy z wodą w naszych mieszkaniach, domach, miejscach pracy. Nie ma mowy o niebezpiecznych chemikaliach.