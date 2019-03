Seria szczepionek dla dzieci znika z aptek. Problemem była jakość

Seria jednej ze szczepionek dla dzieci znika z aptek. Chodzi o Rotarix, czyli doustny preparat przeciwko rotawirusom. Europejska Agencja Leków dopatrzyła się "wady jakościowej" w niektórych produktach.

O sprawie poinformowała Europejska Agencja Leków w specjalnym komunikacie. Jak mówi EAL, w produkcie wykryto "nieprawidłowości podczas procesu wytwarzania", co przyczyniło się do "niedostatecznego napełnienia 50 ostatnich aplikatorów doustnych".

Informacja o tym, aby wycofać preparat z obrotu, rozeszła się błyskawicznie. Pierwszy sygnał wyszedł od producenta - koncernu GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Następnie Europejska Agencja Leków rozesłała komunikat do krajowych urzędów, w tym do polskiego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. GIF również informuje, że podczas produkcji leków doszło do nieprawidłowości - z rynku powinna zniknąć jedna z serii.