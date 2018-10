Setki tysięcy za odwołane loty. Prezes PLL LOT każe płacić strajkującym

600 tys. zł do zapłaty ma pilot, którego lot do Toronto został odwołany z powodu strajku. Kapitan otrzymał już w tej sprawie przedsądowe wezwanie do zapłaty - informuje rmf24.pl.

Siedziba PLL LOT to dziś jedno z najgorętszych miejsc nie tylko w Warszawie, ale i w całej Polsce. Od wczesnego popołudnia toczyły się tam rozmowy zarządu z protestującymi, doszło również do konfrontacji między stronami w siedzibie spółki, oczym przez cały dzień informowaliśmy w serwisie.

Trwający od niespełna tygodnia strajk oznacza wiele odwołanych lotów krajowego przewoźnika. W poniedziałek nie poleciały z tego powodu m. in. samoloty do Tokio, Seulu czy Toronto.

Jak informuje rmf24.pl, pilot tego ostatniego rejsu otrzymał już przedsądowe wezwanie do zapłaty na kwotę 600 tys. zł. Właśnie dlatego, że przez strajk lot się nie odbył. Nie będzie to jednak jedyny przypadek, o czym mówi Rafał Milczarski, prezes spółki.

- Jest za wcześnie, żeby podawać teraz konkretne koszty strajku. Tracimy i to chyba jasne. Muszę jednak powiedzieć, że jesteśmy w stanie wskazać winnego pracownika odwołania danego lotu. I oczywiście będziemy wysyłać takim osobom noty obciążeniowe, gdy już policzymy całość strat - mówił w rozmowie z money.pl.

- To nie jest przejaw złośliwości czy agresji. To jest przejaw stosowania się do prawa. Nad prezesem spółki jest kodeks spółek handlowych. Muszę działać w interesie firmy. Odzyskiwanie tych pieniędzy to mój prawny obowiązek, nie mogę się tych środków nie domagać - tłumaczył prezes PLL LOT.

Adresatów takich pism może więc być znacznie więcej. Wiele zależy od tego, jak dalej potoczy się strajk pracowników. Na razie jednak, jak informowaliśmy w WP, protest jest zawieszony do środy rano.