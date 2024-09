Sezon grzewczy za pasem. Ile kosztuje tona węgla?

Najdroższy jest groszek – na stronie internetowej PGG węgiel dostępny jest w cenach od 1300 zł do 1500 zł za tonę. Warto zaznaczyć, że wspomniane ceny dotyczą węgla luzem. Węgiel pakowany kosztuje więcej. Jak podaje biznes interia.pl, ceny węgla w składach są zbliżone, choć mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Zazwyczaj mieszczą się one w przedziale od 1300 do 1600 zł.