Sezon na grzyby w pełni. Zapłacimy nawet 60 zł za kilogram

Wybierając się sami na grzybobranie musimy pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa. Wiele grzybów łudząco podobnych do grzybów jadalnych, w rzeczywistości nimi nie są. Jeśli nie mamy pewności co do naszych zbiorów, warto zasięgnąć porady grzyboznawcy lub sanepidu - przypomina serwis superbiz.se.pl.