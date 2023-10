Nowy grzyb w polskich lasach. Grzybiarze wniebowzięci. Leśnicy ostrzegają

Złotoborowik wysmukły. Co to za grzyb?

Złotak wysmukły, zwany też borowikiem amerykańskim, należy do tej samej rodziny co nasz "prawdziwek", ale do innego rodzaju. Możemy go spotkać m.in. na Lubelszczyźnie i Podlasiu lub nieco rzadziej Mazowszu i w Górach Świętokrzyskich.