Siłownie zamknięte, Polacy kupują sprzęt do domów. Błyskawiczny wzrost cen

Nie sądziłem, że i mój duży pokój w mieszkaniu zmieni się w salę treningową. Doprowadziły do tego pandemia i lokalny lockdown. Może nie jest to sala jak w klubie fitness, ale podobnie jak wiele osób również postanowiłem sprawić sobie sprzęt do ćwiczeń, by podreperować formę nadszarpniętą izolacją.