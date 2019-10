Skandal z kurtkami we Wrocławiu - ciąg dalszy. Absurdalne tłumaczenie organizatorów

Niedawno w Hali Stulecia we Wrocławiu miał miejsce koncert muzyki elektronicznej, po którym wybuchło zamieszanie w szatni. Część uczestników wydarzenia straciła kurtki, płaszcze oraz inne rzeczy, które w nich pozostawili. Po 5 dniach od skandalu organizatorzy wydali oświadczenie. Miejscami jest absurdalne.

Tutaj Follow The Step zaznacza, że pracownicy obsługujący wydarzenie pod względem produkcyjnym i technicznym byli z firmy zewnętrznej. Brzmi to trochę jak tłumaczenie "to nie my, to oni". Nie zmienia to faktu, że to organizator ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się na wydarzeniu.