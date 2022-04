Rząd obniża podatek. Tak odkręca Polski Ład

"System na kolejne lata"

"To był miesiąc konsultacji i dialogu społecznego, i to, że obecny projekt jest inny niż miesiąc temu, jest wynikiem dialogu i kompromisu" – przekonywał Artur Soboń. Zapowiedział, że projekt zostanie wkrótce przesłany do Sejmu i że "liczy na współpracę wszystkich sił parlamentarnych w Polsce". – "To będzie dobry projekt, który sprawi, że podatki będą niższe i bardziej przewidywalne, a system podatkowy będzie bardziej zrozumiały i jaśniejszy dla podatników" – powiedział wiceminister.