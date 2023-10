Skarbówka wystawiła na licytację dom z widokiem na Tatry

Mieszkanie z licytacji komorniczej – czym się charakteryzuje?

Licytacja komornicza ma charakter otwarty, co oznacza, że może przyjść na nią każdy (oprócz komornika, dłużnika oraz ich bliskich). Mieszkania, będące przedmiotem zainteresowania, pochodzą od dłużników, wobec których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Najczęściej są to osoby zadłużone wobec banków, które udzieliły im kredytu hipotecznego. Komornik zajmuje lokal i ogłasza licytację, by uzyskać pieniądze na spłatę wierzyciela.