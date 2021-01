Składka OC. W pierwszym kwartale mogą się utrzymać niskie ceny

Pod względem wysokości składki na OC końcówka roku była łskawa dla kierowców. W grudniu ceny spadły o ok. 5 pkt proc. w stosunku do listopada. Ale to nic w porównaniu z początkiem roku: grudniowa składka to zaledwie 92 proc. wyniku styczniowego.

Share

Pod koniec roku za OC tradycyjnie płacimy mniej niż w pierwszym kwartale Źródło: Pixabay