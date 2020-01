Sklep "Słodka Dziurka" to tylko wierzchołek góry lodowej. Zakaz handlu dobija przedsiębiorców

Serwisy z ogłoszeniami sprzedaży pełne są ofert właścicieli małych sklepików, którzy poddają się przygnieceni zakazem handlu. Paradoksalnie nowe prawo, oprócz wolnej niedzieli dla rodzin, właśnie ich miało wzmocnić.

Jeszcze w latach 2014-2016 małych sklepów przybywało, co widać na naszej grafice. W latach 2015 i 2016 ich liczba rosła o 6 tys. rocznie.

2012 r. był szczególnie wyjątkowy, wtedy przybyło ich nawet 12. tys. Dla drobnych sklepikarzy to był znakomity czas. Oczywiście przybywało też sklepów wielkopowierzchniowych, ale nie były to znaczące liczby.

W 2012 r. małych sklepów przybyło ich ok. 700, a w latach 2014-2016 łącznie 533. Problemy dla małych graczy zaczęły się po tych złotych latach. Już w 2017 r. liczba sklepów spadła o 11 tys., w kolejnym roku o 15 tys., a w 2019 r. o 11 tys. zł. Dynamika więc nieco wyhamowała, warto jednak wiedzieć, że problemy małych sklepikarzy to nie tylko zakaz handlu. Dlatego spadki zaczęły się rok przed wprowadzeniem zakazu handlu w marcu 2018 r.

- Małych dobijają też sieci sklepów jak Żabka np., które się stale rozwijają. Jest zatem kilka czynników, które powodują, że tzw. osiedlowe sklepy idą do piachu, a zakaz handlu się do tego przyczynił. Ponadto młodzi ludzie nie chcą tych interesów przejmować po swoich rodzicach. Przecież to samo jest z dobrze funkcjonującymi firmami, a w sklepie ciężka praca i zarobki niskie - mówi Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.