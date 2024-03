Sklepikarze przerażeni. Zapowiedź Hołowni ich zmroziła

Bez poluzowania zakazu handlu w niedzielę, dyskonty należące do korporacji spychają nie tylko małe sklepy, ale także supermarkety, do defensywy. Wpływ na to mają wojny cenowe. Na ten fakt w rozmowie z WP zwrócił już uwagę Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.