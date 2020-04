Sklepy budowlane w weekend będą zamknięte. Morawiecki: wprowadzamy nowe ograniczenia

Jak podkreślił Morawiecki po spotkaniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, koniecznym jest dalsze ograniczanie "dystansu społecznego na ulicach". Służyć mają temu kolejne obostrzenia w dostępie do m.in. parków, bulwarów czy miejsc rekreacji. Tym samym w weekend zamknięte zostaną również wszystkie sklepy budowlane. Premier zapowiedział jednocześnie zamknięcie punktów kosmetycznych, zmian w dostępie do sklepów i placówek pocztowych.

Morawiecki poinformował także o konieczności wprowadzenia kolejnych ograniczeń, które mogą przyczynić się do szybszej stabilizacji w życiu społecznym i gospodarczym Polaków. W jego ocenie ograniczenie do absolutnego minimum przebywania w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do kontaktów międzyludzkich (dyskonty, sklepy budowlane czy parki), ma prawo przyspieszyć proces powrotu "do normalności".