Sklepy podczas pandemii ograniczyły wydawanie gazetek. Ale promocji jest prawie tyle samo

Najbardziej ograniczyły liczbę gazetek takie formaty jak cash&carry – o 56,6 proc., convenience – o 31 proc., hipermarkety – o 25,6 proc., a także supermarkety – o 14,9 proc. Jak przypomina dr Maria Andrzej Faliński ze Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego, w tych kanałach konsumenci robili największe zakupy kryzysowe (hipermarkety, cash&carry i supermarkety) oraz uzupełniające (convenience). Nie warto było więc rezygnować z części marży, by dodatkowo zachęcać klientów do wizyt w sklepach.

– Wiąże się to z generalnym spadkiem ilości gazetek, który dodatkowo pogłębiła pandemia, zmuszając sieci do stosowania nadzwyczajnych ograniczeń. Najnowsze zakazy, związane z ilością osób w sklepie, nie poprawiają sytuacji – zwraca uwagę Hubert Majkowski.

Z kolei dwa formaty były na plusie w zakresie liczby gazetek, tj. hurtownie – 33,3 proc., a także dyskonty – 24,3 proc. – Zwiększona konkurencja wśród hurtowni i walka o małego przedsiębiorcę to główne przyczyny wzrostu w tym formacie. Ponadto wcześniej nie był on wysoce aktywny i część podmiotów w ogóle nie promowała ofert promocyjnych. Dyskonty ostro rywalizują między sobą o pozycję lidera. Komunikacja gazetkowa to wciąż najlepszy kanał dotarcia z promocją do konsumenta – wyjaśnia Maciej Tygielski z Grupy AdRetail.