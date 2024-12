Sklepy szukają ludzi. Porównanie zarobków. Oto kto płaci najlepiej

W sieci Biedronka sprzedawca-kasjer może zarobić od 4700 zł do 5050 zł brutto w pierwszym roku pracy. Po pierwszym oraz trzecim roku pracy istnieje możliwość otrzymania podwyżki. Dla pracowników z ponad trzyletnim stażem zarobki wynoszą od 4850 zł do 5300 zł brutto .

W Aldi nowicjusze na stanowisku kasjera zarabiają między 4910 a 5260 zł brutto. Po dwóch latach wynagrodzenie rośnie do przedziału 5310 do 5660 zł brutto. Początkujący zastępca kierownika sklepu otrzymuje pensję od 5660 zł do 6060 zł brutto, a osoby z trzyletnim stażem - od 6610 zł do 7010 zł brutto. Kierownicy sklepów zaczynający pracę zarabiają od 7060 zł do 7660 zł, a po trzech latach od 7960 zł do 8560 zł brutto.