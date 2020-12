Sklepy w galeriach handlowych zamknięte od 28 grudnia. Ze zwrotami będzie problem

Od 28 grudnia większość sklepów w galeriach handlowych ponownie zostanie zamknięta. Co w takim razie z ewentualnymi zwrotami nietrafionych prezentów?

Za mała bluzka, za duży rozmiar kapci albo piżama, która nie przypadła komuś do gustu? Przed pandemią te produkty można było oddać w sklepie albo wymienić, więc nie było kłopotu. Po tegorocznych świętach nie jest to już takie oczywiste, bo od 28 do 17 grudnia większość sklepów w galeriach handlowych będzie zamkniętych.

Takie obostrzenia ogłosił 17 grudnia minister zdrowia Adam Niedzielski. Otwarte mogą być jedynie sklepy spożywcze, drogerie czy apteki. Decyzja ta ma "ochronić nas przed trzecią falą epidemii w nadchodzącym czasie".

Lockdown namieszał

Przed świętami sprzedawcy w galeriach szczerze przyznawali, że nie wiedzą, jak w tej sytuacji będzie można zwrócić nietrafione prezenty. - Sami nie wiemy, jak to będzie. Jesteśmy zaskoczeni ponownym zamknięciem sklepów - mówiła nam jedna z ekspedientek.

"Zaszczepię się". Semeniuk deklaruje i mówi, że to jej odpowiedzialna decyzja

Biura obsługi klienta również miały problemy z odpowiedzią na to pytanie. W niektórych sieciach usłyszeliśmy, że "na pewno czas na zwrot zostanie wydłużony". Co do zasady sklepy odsyłały po prostu do śledzenia na bieżąco stron internetowych, na których mają się pojawić stosowne informacje.

Każdy na swoich zasadach

Jak mówi Agnieszka Kowalska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeśli chodzi o zwroty towarów kupionych w sklepach stacjonarnych, każda sieć ma swoje zasady. W tym przypadku sytuacja różni się więc znacząco od zwrotów towarów kupionych na odległość - wówczas bez wyjątku mamy prawo do zwrotu bez podania przyczyny do 10 dni od odebrania towaru.

- Co do towarów kupionych w sklepie stacjonarnym możliwość zwrotu takiego produktu nie przysługuje nam z mocy prawa. Niektóre sieci w ogóle nie przyjmują zwrotów, inne dają 14 dni, jeszcze inne - miesiąc i dłużej. Niektóre, zamiast zwrotu pieniędzy, oferują wymianę towaru lub kartę podarunkową. To też jest dopuszczalne - tłumaczy Kowalska.

Przedstawicielka UOKiK dodaje, że również na własną rękę sklepy, które przyjmują zwroty rzeczy kupionych stacjonarnie, będą decydowały, czy wydłużyć okres zwrotu z powodu lockdownu galerii.

- Praktyka z tego i poprzedniego zamknięcia wskazuje, że niektóre sklepy wydłużają czas na zwrot i zgłoszenie reklamacji co najmniej o okres, gdy były nieczynne. Niektóre dają nawet dłuższe terminy. Nie jest to jednak ich obowiązek. Co do zasady należy założyć, że bieg tych terminów się nie wydłuża, chyba, że sklep wyraźnie oznajmi, że jest inaczej – podsumowuje Agnieszka Kowalska z UOKiK.

Pocieszeniem może być fakt, że nie wszystkie sklepy ulokowane są wgaleriach handlowych. Wiele sieci odzieżowych czy sprzedających elektronikę ma sklepy w samodzielnych lokalach, do których wchodzi się "z ulicy". A te zamknięte nie będą. Możemy zatem zwrócić towar do innego, otwartego sklepu danej sieci, ale musimy liczyć się z tym, że nie zawsze będzie on blisko naszego domu.