"Sklepy zmienią się w składowiska śmieci". Sieć Lewiatan krytykuje system kaucyjny

Największe sklepy nie będa miały wyjścia, mniejsze wybiorą

Pomysł ma objąć również plastikowe butelki o pojemności do trzech litrów, a także szklane. Zgodnie z propozycją ministerstwa, do odbierania butelek objętych systemem kaucyjnym i zwrotu kaucji byłby zobowiązane sklepy o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych. Mniejsze placówki będą mogły do systemu dołączyć dobrowolnie. Wszystkie punkty sprzedaży będą musiały jednak pobierać kaucję.