"Skończmy z tą licytacją na dni wolne". Poseł PO nie chce Wigilii i Wielkiego Piątku bez pracy

- Niech Wigilia i Wielki Piątek też będą wolne - proponują posłowie PSL. Politykom największych partii pomysł jednak niezbyt się podoba. - Skończmy z tym układaniem ludziom życia w czasach dobrej koniunktury - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Sławomir Nitras z PO.

Sławomir Nitras uważa, że taka "licytacja na dni wolne" może być niebezpieczna, bo przecież "dobra koniunktura się kiedyś skończy". - Zresztą proszę zauważyć, że wiele firm czy urzędów i tak wypuszcza swoich pracowników w Wigilię wcześniej, na przykład o 13:00. I wtedy można się do wszystkiego przygotować - mówi poseł.

- Poza tym warto pomyśleć o kosztach przedsiębiorców oraz o kosztach urzędów. Przecież to miałby być już kolejny dzień wolny - dodaje Nitras, podkreślając, że jest przeciwnikiem tego pomysłu.

Jeszcze ostrzejszych słów użył poseł PiS Janusz Śniadek. Choć nie odniósł się do samej idei tego projektu, to uznał, że taka propozycja jest niepoważna, bo wychodzi z nią PSL . - Tonący brzytwy się chwyta - powiedział poseł PiS dziennikarzowi Wirtualnej Polski.

Projekt ustawy autorstwa posłów PSL i UED wpłynął do Sejmu 5 grudnia. Posłowie chcą, by zmiany weszły w życie 1 stycznia 2019 r. To oznaczałoby, że Wielki Piątek i Wigilia byłyby wolne już w przyszłym roku.