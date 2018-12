PSL chce wolnego w Wigilię i Wielki Piątek. Poseł PiS: tonący brzytwy się chwyta

Posłowie PSL i i Unii Europejskich Demokratów chcą dodatkowych dni wolnych. - To ma szczególne znaczenie dla wierzących Polaków - argumentują. - Nie traktuję tych propozycji poważnie - mówi WP Janusz Śniadek, poseł PiS.

- Tonący brzytwy się chwyta - tak skomentował jednak pomysł Ludowców. - W ogóle nie traktuję tego poważnie - dodał zaraz potem.Co do meritum jednak Janusz Śniadek nie chciał się odnosić.

Posłowie PSL i UED proponują ustanowienie dwóch nowych dni wolnych w Polsce - Wielkiego Piątku i wigilii Bożego Narodzenia. W obu przypadkach wskazują na ich szczególne znaczenie dla wierzących Polaków. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 5 grudnia. Posłowie chcą, by zmiany weszły w życie 1 stycznia 2019 r. To oznaczałoby, że Wielki Piątek i wigilia byłyby wolne już w przyszłym roku. Politycy PSL argumentują, że oba dni są wolne w wielu krajach Unii.