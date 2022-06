Skończy się tylko na spowolnieniu? Ekonomista mówi o polskiej gospodarce

Minister finansów zapowiada zaciskanie pasa i przyznaje: przed nami spowolnienie gospodarcze. Czy skończy się na spowolnieniu, czy może polska gospodarka wpadnie w recesję? - Wydaje mi się, że to będzie spowolnienie, ale ryzyko recesji jest wysokie - mówił w programie "Newsroom" WP ekonomista Ignacy Morawski, związany z "Pulsem Biznesu". - Inflacja jest na tyle wysoka, że jej zbijanie może być kosztowne. Natomiast myślę, że ważne jest, abyśmy spojrzeli na to globalnie. Kto wie, czy nie jest ważniejsze pytanie, czy będzie recesja w USA niż u nas. To największa gospodarka na świecie, odpowiada za 30 proc. światowego PKB, więc jeśli tam nastąpi spowolnienie gospodarcze, cały świat to odczuje - tłumaczył. Jak dodał, recesja recesji nierówna, a najważniejsza jest w niej kwestia bezrobocia. - Czym innym byłaby recesja ze wzrostem stopy bezrobocia o jeden-dwa punkty procentowe, a czym innym ze wzrostem o pięć punktów procentowych - mówił Morawski. - Trzeba jednak pamiętać, że żyjemy w bardzo zmiennym świecie i powinniśmy szykować się na to, że w takim świecie często bywają realizowane zaskakujące scenariusze - dodał.

