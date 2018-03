Skóra młodsza od zaraz. Czym jest redermalizacja i dlaczego warto ją stosować?

O tym, że lepiej zapobiegać niż leczyć, wiadomo nie od dziś. Okazuje się, że ta zasada ma swoje zastosowanie również do starzenia się skóry. Na szczęście rozwój medycyny daje nam coraz większe możliwości spowalniania tych procesów. Jedną z nich jest redermalizacja. Dlaczego jest taka skuteczna? Wyjaśniamy w tym artykule.

O przebieg zabiegu redermalizacji zapytaliśmy dr Ewę Rybicką z kliniki medycyny estetycznej Estetica Nova, która na co dzień wykonuje takie zabiegi. – Zabieg rozpoczynam od ustalenia potrzeb skóry. Do jej kondycji i wieku dobieram odpowiedni produkt, Xela Rederm® lub Electri, a następnie właściwe stężenie kwasu hialuronowego – zdradza nam dr Rybicka.

Wszystkie preparaty, Xela Rederm® oraz Electri, to flagowe produkty anti-aging renomowanej firmy Hyalual Institute. Stężenie kwasu hialuronowego, jak wspomniała nam dr Rybicka, dobierane jest każdorazowo do jakości skóry, natomiast w obu preparatach stężenie kwasu bursztynowego jest takie samo.

Czy to wystarczy, by osiągnąć wymarzony efekt zdrowej cery? Jak się okazuje, tak. Kwas bursztynowy zawarty w obu preparatach marki Hyalual Institute to niezwykle skuteczny sensor tlenu. Mówiąc najprościej, bursztynian sodu pomaga naszej skórze oddychać. A właściwie dotleniona skóra potrafi samodzielnie regulować swoje procesy życiowe.

Co warto wiedzieć, przygotowując się do takiego zabiegu? Przede wszystkim to, że to niezwykle łagodny zabieg, który nie jest obciążeniem dla naszej skóry.