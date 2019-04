Śledzik lubi drożeć. "Czasy niskich cen skończyły się"

VI Kongres Rybni w Gdyni nie przyniósł dobrych wieści dla entuzjastów śledzi. - Kwota połowowa śledzi na północnym Atlantyku została zmniejszona aż o 36 proc. i to się musi odbić na cenach - mówił Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

- Nasze połowy krajowe nie zmieniły się i wyniosły w 2018 r. 263 tys. ton przy 7 proc. spadku wartości. Wydaje się na pierwszy rzut oka, że jest to sytuacja niekorzystna, ale na takim wyniku zaważyły połowy dalekomorskie, które były znacznie niższe niż w 2017 roku. Pamiętajmy jednak, że te ryby nie trafiają do nas na rynek – dodał ekspert.

- Połowy bałtyckie wzrosły o 16 proc. do 157 tys. ton, co jest najlepszym wynikiem od 1985 r. Zadecydowały o tym dwie pozycje: śledzie i szproty, które zaliczyły wzrosty o odpowiednio 24 i 38 proc. Do o 16 proc. większych połowów bałtyckich warto porównać 2 proc. wzrost wartości sprzedanych ryb, co wynika z tego że śledzie były 15-20 proc. tańsze niż w 2017 roku – wyjaśniał.