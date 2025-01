Słyną z frytek. Mają potężne problemy z ziemniakami

Wśród najpoważniejszych problemów, z jakimi mierzą się belgijscy producenci, portal wymienia ograniczony dostęp do wysokiej jakości sadzeniaków, malejącą dostępność środków ochrony roślin oraz rosnące koszty przechowywania. Te czynniki znacznie utrudniają efektywną produkcję. Szczególnym wyzwaniem w ostatnich latach były niekorzystne warunki pogodowe.

Intensywne opady deszczu wiosną opóźniły sadzenie aż do czerwca, co skróciło okres wegetacji. Choć deszcze w październiku i listopadzie mogły poprawić sytuację, dla wielu plantatorów sezon zakończył się zbyt wcześnie. Rolnicy zdecydowali się na wcześniejsze zbiory, co wpłynęło na niższą wydajność.