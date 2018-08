Śmierć w parku rozrywki Energylandia. Prokuratura: Ciało zabezpieczone do sekcji

Prokuratura przeprowadzi w piątek sekcję zwłok pracownika parku rozrywki, po wczorajszym wypadku w Zatorze – poinformowała WP Finanse prokuratura rejonowa w Oświęcimiu. Na miejscu jest też Państwowa Inspekcja Pracy.

- Na miejscu zdarzenia wraz z policją był prokurator, który dokonał oględzin. Ciało pokrzywdzonego zostało zabezpieczone do sekcji. Dziś zostanie ona przeprowadzona. Podjęte zostaną również inne decyzje dotyczące postępowania – poinformował nas Mariusz Słomka, zastępca prokuratora rejonowego w Oświęcimiu.

Przypomnijmy, że tragiczny wypadek miał miejsce w czwartek 16 sierpnia około godziny 20:30. - Doszło do śmierci człowieka. To 37-letni mieszkaniec powiatu krakowskiego, pracownik parku. Będzie śledztwo prokuratorskie – zaznacza mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji.

- Jest ona szeroka, wystaje nawet do metra na boki – zaznacza w rozmowie z WP Finanse mł. insp. Gleń. - Na wagoniku są ślady po uderzaniu. Na miejscu pracował już prokurator. Na razie będą przesłuchiwani pracownicy i świadkowie. Wiele wskazuje na nieszczęśliwy wypadek.

Na miejscu pracuje również Inspekcja Pracy, która wyjaśnia, czy nie doszło do uchybień BHP. - Trwają czynności wstępne – poinformował nas Wojciech Dębski z Państwowej Inspekcji Pracy. - Rozpoczęliśmy badania tego wypadku. Wiadomo na razie, że pracownik tego parku rozrywki znajdował się w strefie, w której nie powinien się znaleźć i tam został uderzony przejeżdżającą kolejką. Jak dodał, na tę chwilę więcej powiedzieć o okolicznościach nie można.

Park odniósł się również do okoliczności wypadku. "Najprawdopodobniej chcąc pomóc któremuś z naszych Klientów (pracownik, uprawniony serwisant - przyp. red.) wszedł po telefon komórkowy, który wypadł podczas przejazdu kolejki. Chcemy w tym miejscu podkreślić, że na urządzeniu, przy którym doszło do wypadku, obowiązuje absolutny zakaz korzystania i posiadania przy sobie telefonów komórkowych, jak i innych przedmiotów, które mogą wypaść podczas jazdy. Z tego właśnie względu Klienci mają możliwość schowania swoich rzeczy osobistych w bezpiecznych schowkach, które przygotowaliśmy wraz z pierwszym uruchomieniem urządzenia. Zakaz ten przedstawiony jest w sposób czytelny (również wizualny) przy wejściu do urządzenia" - czytamy.