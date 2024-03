Śmiertelny wypadek w pracy. Arkusz blachy ranił pracownika

Osoby uprawnione do otrzymania należności po zmarłym pracowniku

Świadczenia po zmarłym pracowniku otrzymuje małżonek, a także członkowie rodziny spełniający warunki do uzyskania renty rodzinnej. Warto pamiętać, że to na pracodawcy spoczywa obowiązek, aby ustalić osoby uprawnione do otrzymanie odszkodowania.