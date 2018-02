Solaria po nowemu. Sztuczne lampy tylko dla dorosłych

Koniec z łapaniem sztucznej opalenizny przed balem gimnazjalnym. W piątek, 16 lutego, zaczyna obowiązywać zakaz korzystania z solariów przez osoby nieletnie. To nie jedyna zmiana, która ma zniechęcić do korzystania z groźnych dla zdrowia lamp.

Lekarze są zgodni - nie ma czegoś takiego jak bezpieczna dawka promieniowania UV. Twierdzenie, że sporadyczne wizyty w solarium nie są groźne, a do tego pomagają w walce z trądzikiem czy łagodzą podrażnienia, to zwykłe oszukiwanie. Takim obietnicom dają się jednak zwodzić młode dziewczyny (choć oczywiście nie tylko), które dla osiągnięcia pożądanego wyglądu mogą zrobić wiele - nawet gdy to szkodliwe dla ich zdrowia.