Sosy Winiary mogą zagrażać zdrowiu. GIS ostrzega

Na stronie internetowej GIS regularnie publikuje są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie mają na celu piętnowania przedsiębiorców, tylko służą do podjęcia natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu.