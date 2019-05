Spadają ceny polskich truskawek. 8,50 zł za kilogram

W hurcie kilogram polskich truskawek kosztuje średnio 8,50. To znacznie mniej niż w zeszłym tygodniu, gdzie cena dobijała do 18 złotych. Tanieją też maliny i czereśnie. Za to poziomki są rekordowo drogie - 140 złotych za kilogram.

Kilogram polskich truskawek kosztuje ok. 15 złotych.

W zeszły piątek hurtowa cena kilograma polskich truskawek wahała się od 12 do nawet 20 złotych. W poniedziałek znacząco spadła. Ceny wahają się obecnie między 7,50 a 11 zł/kg. Średnio 8,50.

Spadek cen widać też w sklepach i na targowiskach. W zeszłym tygodniu za kilogram truskawek trzeba było zapłacić około 20 złotych. W poniedziałek średnia cena spadła do 15 złotych.

- To efekt sprzyjającej pogody - wyjaśnia Anna Kaszewiak z giełdy Bronisze. - Przy ładnej pogodzie zbiory są większe i ceny idą w dół. Jeśli aura się utrzyma to w najbliższym czasie te ceny jeszcze spadną.

Cały czas w sprzedaży są jedynie truskawki uprawiane pod folią. Na te gruntowe trzeba będzie jeszcze poczekać. Może się jednak okazać, że w szczycie sezonu truskawki będą znacznie droższe, niż w zeszłym roku, bo majowe przymrozki zaszkodziły nieosłoniętym uprawom.

- Połowa wymarzła - słyszę od sprzedawcy warszawskiego targowiska. - Na niektórych uprawach ocalało około 20 proc. A te, które zostały, są małe i powykręcane. Pójdą głównie na przetwory. Truskawek będzie więc w tym roku mało i będą drogie - przekonują handlarze.

Na straganach coraz częściej można spotkać też tegoroczne maliny. Zazwyczaj importowane, ale pojawiają się też polskie.

Ceny są bardzo różne. Na giełdzie w Broniszach kilogram malin kosztuje 55 złotych. Na targowiskach 150-gramowy koszyczek można kupić za średnio 9 złotych, ale udaje mi się znaleźć rozwieź taki za 5 złotych.

- Z foliowego tunelu, ale polskie, tu ma pan napisane na skrzynce - pokazuje sprzedawca owoców.

Poziomki na wagę złota

Sezon na poziomki zaczyna się co prawda pod koniec czerwca, ale owoce uprawiane w foliowych tunelach już trafiają na rynek.

Za 140-gramowy pojemniczek trzeba zapłacić 20 złotych. To ponad 140 złotych za kilogram.

- To są raczej niszowe uprawy, nawet w ścisłym sezonie poziomek jest zazwyczaj mało - mówi Anna Kaszewiak. - Kupują je przede wszystkim restauracje i cukiernie, głównie do dekoracji.

Czereśnie coraz tańsze

Polskie czereśnie pojawiają się na rynku w drugiej połowie czerwca. Już teraz można kupić czereśnie importowane - m.in. z Grecji. W zeszłym tygodniu owoce były jeszcze mało dostępne a kilogram kosztował ponad 50 złotych.

- W piątek trafiło do nas bardzo dużo importowanych czereśni, kosztowały od 25 do 35 złotych za kilogram - mówi Anna Kaszewiak. - Można się spodziewać, że w tym tygodniu ceny detaliczne będą spadać.

W poniedziałek na targowiskach czereśni było faktycznie więcej, a cena spadła do ok. 45 złotych za kilogram.

- To bardziej ciekawostka - mówi sprzedawca owoców z warszawskiego targowiska. - Ludzie kupują po 20 - 30 dkg. Tak na smak, w oczekiwaniu na nasze.

Warzywa rekordowo drogie

Nadal bardzo drogie są zeszłoroczne warzywa. Hurtowa cena kilograma cebuli przekroczyła w zeszłym tygodniu 3 zł/kg. Biała kapusta kosztuje już ponad 4 zł/kg, a ziemniaki - krajowe i importowane - 2,50 zł/kg.

Na targowiskach za kilogram kapusty trzeba zapłacić od 7 do 9 złotych, a kilogram cebuli potrafi kosztować 5 złotych.

Hurtowa cena pietruszki to średnio 12 zł/kg. W sklepach i na targowiskach trzeba za nią zapłacić nawet 20 zł/kg.

- W zeszłym roku mieliśmy suszę - tłumaczy sprzedawca warzyw. - Zebrano mało, a to, co jest w chłodniach i magazynach, już się powoli kończy, dlatego ceny tak skaczą.