Warzywa drożeją na potęgę. Luksusowa pietruszka

Od zeszłego roku ceny warzyw poszły w górę o połowę. Niestety, na razie nie ma sygnałów, byśmy za kalafior płacili mniej niż 6 zł, a cena ziemniaków nie zbliżała się niebezpiecznie do 2 zł.

"Fakt" porównał ceny wybranych warzyw ze stycznia 2018 r. z tymi, które znajdziemy w sklepach dzisiaj. Wzrost o 50 proc. nie jest tu czymś niespotykanym. Kilogram marchwi kosztował 1 zł, teraz jest to 1,6 zł. Za ziemniaki płaciliśmy 1,29 zł, obecnie to 1,83 zł. Najbardziej zdrożała wspomniana już pietruszka – z 3,5 zł do 8 zł.