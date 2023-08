Specjalna akcja w Lidlu. Ta grupa dostanie dodatkową zniżkę

Karta Dużej Rodziny

Karta dużej rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień przyznawanych rodzinom wielodzietnym. Posiadacze takiej karty uzyskują między innymi rabaty w sklepach branży spożywczej, na stacjach paliw, w sektorze bankowym czy w miejscach wypoczynku i rekreacji. Prawo do jej posiadania mają wszyscy rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Chodzi nie tylko o biologiczną matkę lub ojca, ale również rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.