Spekulanci mają nowy cel. Na ROD można zarobić potężne pieniądze

Matyszkiewicz zauważył jednak, że spekulanci wiele ryzykują. ROD-y powstały bowiem w celu realizacji funkcji wypoczynkowych i rekreacyjnych. Korzystanie z nich bez zamiaru faktycznego użytkowania jest więc wbrew regulaminowi tego typu obiektów. Zarządca ma w takich sytuacjach prawo do odebrania ogródka dzierżawcy. Inna sprawa, że w przypadku, gdy dzierżawca dba o ROD, podstaw do odebrania mu praw do użytkowania już nie ma.