Spłaciłeś pożyczkę przed czasem? Możesz żądać zwrotu pieniędzy

Firmy, które pobierały opłaty przygotowawcze od klientów, którzy spłacili swoje kredyty przed terminem, będą musiały je zwrócić - twierdzi UOKiK. Właśnie wydał decyzję dotyczącą warszawskiej firmy Aasa.

"W przypadku ich spłaty przed terminem Aasa, rozliczając się z klientami, nie zwraca proporcjonalnej części pobranej opłaty przygotowawczej. Tymczasem zgodnie z przepisami w takiej sytuacji kredytodawcy muszą obniżyć wszystkie koszty pożyczki proporcjonalnie do okresu, o jaki została skrócona umowa. Jeśli je pobrali wcześniej – wówczas powinni je zwrócić konsumentom" - pisze Urząd na swojej stronie internetowej.

Właśnie dlatego UOKiK zobowiązał spółkę do tego, by - po pierwsze - natychmiast przestała obciążać takich klientów (spłacających kredyt przed terminem) taką opłatą. Nawet jeśli odwoła się od decyzji do sądu.