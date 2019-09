Największe lotniska na świecie. 100 mln pasażerów rocznie

Pięć pasów startowych, które umożliwiają lądowanie trzech samolotów jednocześnie. To Atlanta, która już kolejny rok z rzędu dzierży tytuł największego lotniska na świecie. W 2018 roku obsłużyła 107 mln pasażerów.

Jak pisze portal tvn24bis.pl, w ubiegłym roku wszystkie światowe lotniska obsłużyły 8,8 mld pasażerów. To oznacza 99,9 mln operacji lotniczych przez cały rok.

To raport Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych, który obejmuje wszystkie porty na świecie.

Autorzy raportu zauważają dynamiczny rozwój lotnictwa w ostatnich 10 latach. "W 2008 roku było 16 lotnisk obsługujących ponad 40 milionów pasażerów rocznie, a obecnie jest ich liczba wzrosła do 54" - powiedziała Angela Gittens, dyrektor generalna ACI World.

Najszybciej rozwijają się lotniska w Indiach. Tam przyrost liczby pasażerów osiąga ponad 20 proc. rocznie. W Bangalore w ubiegłym roku zaczynało lub kończyło swoją podróż aż 32 mln ludzi. To o 29 proc. więcej niż rok wcześniej. Równie szybko rosną porty w tureckiej Antalyi oraz indyjskim Hajdarabadzie.

Wciąż jednak daleko im do światowych gigantów. Największe lotnisko na świecie to to w Atlancie. Ono obsługuje 107 mln pasażerów rocznie.