Split payment - dla jakich branż monitoring płatności ma szczególne znaczenie?

Split payment to nic innego jak „podzielona płatność”. Model ten dotyczy płatności podatku VAT i od wielu lat z powodzeniem funkcjonuje na terenie kilku europejskich krajów. Powodem wprowadzenia split payment również i w naszym kraju jest stale powiększająca się dziura podatkowa w podatku VAT. Na czym polegają płatności w modelu split payment, w jakich branżach będzie obowiązkowy i jaki związek ma split payment z monitoringiem płatności?

Istota modelu split payment polega na tym, że kwota podatku VAT, wyodrębniona z należnej sprzedawcy kwoty brutto, trafia na osobny rachunek bankowy. Rachunek ten nazywany jest rachunkiem VAT. Sprzedawca ma do niego jedynie ograniczony dostęp. Środki znajdujące się na rachunku VAT będą mogą zostać wypłacone jedynie celem dokonania wpłaty VAT do Urzędu Skarbowego, płatności VAT na rachunek VAT dostawcy oraz zwrotu kwoty podatku VAT, wynikającej z korekty. Warto również dodać, że na pisemny, odpowiednio uzasadniony wniosek podatnika, Naczelnik Urzędu Skarbowego może w ciągu 60 dni, w drodze postanowienia udzielić zgody na inne przeznaczenie środków, znajdujących się na rachunku VAT przedsiębiorcy.

1 lipca 2018 weszły w życie przepisy dotyczące dobrowolnego mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to, że póki co przedsiębiorcy mogą decydować o tym czy chcą zastosować taki mechanizm w swojej firmie czy też nie. Jednak zgodnie z planami Ministerstwa Finansów split payment zostanie wprowadzony jako rozwiązanie obligatoryjne. Obowiązek obejmie branże szczególnie narażone na wyłudzenia podatku VAT (tzw. „branże wrażliwe”). Do branż wrażliwych zalicza się przede wszystkim branża paliwowa. Obowiązek ma objąć również inne branże, w których dochodziło często do wyłudzeń, m.in. firmy budowlane i transportowe. Jako branże narażone na wyłudzenia VAT wskazuje się również rynek usług doradczych, reklamowych, marketingowych itp. Czas pokaże czy obowiązek korzystania z modelu split payment sprawdzi się w polskiej rzeczywistości oraz czy z biegiem czasu obejmie kolejne branże.