"Spowiedź" ojca Tadeusza Rydzyka. Redemptorysta wraca do tematu samochodów od bezdomnego

Ojciec Tadeusz Rydzyk znów opowiedział o samochodach, które otrzymał od bezdomnego. Udzielił w sobotę wieczorem wywiadu w Radiu Maryja. Podczas audycji zdradził kolejne szczegóły z życiorysu tajemniczego "pana Stanisława".

- Pamiętam, chyba 15 lat temu, pewnego dnia ojciec Jan Król mówi: przyszedł jakiś człowiek, chce dać dwa samochody. Odpowiedziałem, że nie wierzę, że to może być następna prowokacja. Przyszedłem do pokoju, gdzie był ten pan. Opowiedział mi swoją historię - miał opowiedzieć ojciec Rydzyk podczas sobotniej audycji. Jego słowa przywołuje " Wprost ".

Jego wyznanie stało się przebojem w styczniu tego roku. Historia była tak niewiarygodna, że komentowały ją tysiące internautów. Trafiła też na usta polityków. Za sprawą zawiadomienia posła Adama Szłpaki z Nowoczesnej , sprawę bada prokuratura. Od tego czasu redemptorysta nie wracał jednak to tematu. Aż do soboty.

Stwierdził, że osoby, które dziś wyciągają tę sprawę, "to ludzie, którzy sami nie wiedzą, co to znaczy czynić dobrze, a może nienawidzą Kościoła". Wyznał, że jest wdzięczny panu Stanisławowi. Zawsze, gdy widzi samochody, to mówi w jego intencji "Wieczny odpoczynek".