Najnowsze Popularne CZY TO SIĘ OPŁACA? + 6 konserwyKuba Jankowskitesty konsumenckieczy sie oplacakinga jurgamielonki 29-02-2020 (16:16) Spróbowali konserw turystycznych od różnych producentów. "Wygląda jak karma dla psa" W najnowszym odcinku "Czy to się opłaca?" prześwietliliśmy konserwy turystyczne od różnych producentów. Czy cena idzie w parze z ilością... Rozwiń Proszę państwa dzisiaj coś to chyb … Rozwiń Transkrypcja: Proszę państwa dzisiaj coś to chyba każdy na pewnym etapie swojego życia przez Bliskie spotkanie trzeciego stopnia Nie Czasy studenckie kajaki łódki się zadaniem Drogi Pawle tak dalej to jest Powąchać Lubię tak lubię w ogóle w pewnym momencie miałem tak że cieszyłem się że na łódkach zjem sobie Jelonka.com To przede wszystkim Powinniśmy jak górnicy zostawiać dodatek za szkodliwe miejsce Tutaj nie przypomina się żadną smak mięsa jest jakaś taka papka bliżej do Pokój pasztetem Kiedy kupiłem że czytanie raczej na drugi plan schodzą kwes Smakowe Ja po raz pierwszy w historii Długiej tego programu odma Włożenia tak Fotka Nie Peleryna Nie masz odniesienia do tej Biedronki Ale Dajesz Gulasz węgierski Na biwak jest idealna Spoko To ja wezmę sobie jeszcze jeden kęs i to Tutaj wyleciało jaki sos Nie Nie O nie Fakty Pilskie To po prostu śmierdzi Naprawdę Mielonka turystyczna po prostu spakuję jakąś szynkę No Może spróbujesz z kolegami Być może to nie jest to jest dobry ale ja Zaciągnąłem tutaj zaczął Czym są środki Tola To jest ten smród niezła Że taki potężny kiedy to odwaga nie jest tak mówi tak To mięso Płyn który tak Tak O tutaj wyciągnie spada Fonsi Powiem szczerze tego boję się najbardziej Wygląda Ja się czuję jakbym jadł karmę dla psa Call Jakieś w ogóle Przypominam jej naprawdę karmę dla Kota konsystencję jest równie zmielone jak ta mielonka tutaj ma trochę więcej miejsca w sobie nie W takim Która z tych opcji twoim zdanie Nail Jak zaczynają jeść pizzę to myślałem że nic gorszego mnie Ta jest chyba najsmaczniejsza Po tym jak zjadłem te It 2 Wiem że nic lepszego od tej linii spotkać To są nasze 4konserwy Myślę że najlepszy był Kraków Tak o której mi się tak nieprzyjemnie odbija i to jest Znaczy Drogi był Turystyczna Sokołowa Maku to czuję że to Biedronka A najgorsze Chyba To Czy Nike Krakus najgorzej Pamapol O to szkodliwość mój drogi i teraz 37% mięsa 380 Sama gramatura 60% mięsa 29 Ten sam produkt Madzia Biedronka 60% mnie Kraków Pamapol 63% Sokołów konserwa Turystyczna 3 Jako ciekawostkę powiem tobie że ta najgorsza smakował według ciebie konserwa ma teoretycznie najlepszy skład ponieważ Są substancje konserwujące azotyn sodu który jest uznawany za rakotwórcze ale być musi Jeśli chcemy Serwer coś to jest zakonserwowane Co ile zapłacił Podejrzewam że z 3.50 to powinno kosztować najgorsza twoim zdaniem jest najdroższą 64 Alcatel Powiem szczerze wolałbym te 650 zainwestować w jakąś szynkę albo coś Ile twoim Kosztuje ta konserwa którą wybrałeś Jako najsmaczniej 4 Ze względu na to że jest Bardzo blisko 4 dzieci To więc jakbym miała wybrać to czy to się opłaca moim zdaniem nie No wolałbym kupić inne mięso za 6 Ognicho jakiś tak awaryjna sytuacja Wiadomo że Wtedy może wiesz Mogę powiedzieć że to się opłaca Poza tym No nie jest to smaczne Smakowało ci Tak moim Moim zdaniem jeżeli kupujecie jako Turystyczną taką zieloną To jest najlepszy wybór z tych wszystkich tutaj czterech tak tylko zerwała smakuje najbardziej moimi wspomnieniami z dzieciństwa Kiedy jeździłem na różne wyjazdy jadą takie