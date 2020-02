WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne CZY TO SIĘ OPŁACA? + 6 ciastkadelicje szampańskieKuba Jankowskitesty konsumenckieczy sie oplacakinga jurga 08-02-2020 (14:45) Spróbowaliśmy zamienników delicji szampańskich. Czy te z Biedronki i Carrefoura są godnymi naśladowcami? Czy kultowe delicje szampańskie da się "podrobić"? W najnowszym odcinku "Czy to się opłaca?" przeprowadziliśmy test. Nasi goście próbowali... Rozwiń Proszę państwa dzisiaj Szampańska … Rozwiń Transkrypcja: Proszę państwa dzisiaj Szampańska zabawa Tutaj gdzieś na tych talerzykach znajdują się delicje szampańskie Inne wersje znanych delicje szampańskie czy po prostu ciastka z galaretką oblane czekoladą Są bardzo blisko tego oryginału czy nie mam propozycję a byśmy zaczęli od tego talerzyka najbliżej Ciebie potem 2:00 Czwartek na inne talerzyki to wygląda najmniej apetycznie Nadmienię że wszystkie są po Opłaca się dentystę po tym wszystkim Nie Ognisko Droga Czujesz czekolady nie czujesz galaretki teraz poczułem bo już jadę Większy kawał No na ten moment takie Mocne 4 x Numer 2 Najlepiej ta czekolada lepiej wygląda to się tak ładnie błyszczą prawda ładnie Duda czekoladę Cieńsza warstwa czekolady Tak Chrupie prawda Nawet przyjemnie Biszkopt zdecydowanie mniej suche co prawda i tak ale to też nie jest taka Stężała jaka ona jest bardziej rozpływają relaksująca nie oceniam Jak jeść Proszę państwa 7 na 10 jak Gorzej Bo Bo Galaretka wydaje się mniejsza jakby mniej apetycznie wyglądają No i co no co mamy zrobić taka To zdecydowanie jest oszustwo Jest o wiele mniejszy Ciasteczko Tym razem przyjąć strategie albo Mówię albo coś tam albo wcale albo grubo albo wcale Do galarety Jakby najbardziej owocowa Nie zgadza się Najbardziej masywna żebym tak powiedział najwięcej trzeba się napracować żeby to przed Ale nie powiedziałbym żeby to było jakieś specjalnie przyjemne chyba najlepiej smakują dlatego Najmniej tłuste galaretkę Bez galaretki muzyczna 10 Galaretka Dobra dam 5 i proszę państwa ostatni talerzyk czy będzie on zwycięski na czekoladę Po prostu galaretka jest najlepsza chociaż Jakby trochę niszczy to żeby Po chwili zaczyna trochę mydlić co chodzi O Jezu co tu się dzieje z tą ręką Bardziej cytryna niż pomarańcza bo gdybyś miał teraz wybrać Twoje ulubione ciastko to z którego talerzyk aby ono było pierwszy drugi trzeci Tak mi leży najbardziej Kupiłabym Dlatego że mi najbardziej smak A gdybyś miał zgarnąć jaka to No pewnie tak Tak te laski Pierwsze które próbowaliśmy to Biszkopciki paryskie z Biedronki Wedel Gra tak jak oryginał Wersja z Markt Marka własna O nie Ostatnie Najbardziej Oryginał Delicja Champagne Nie pisze Tak jestem Kto kiedyś był jednym potem po wielu wielu różnych przejęciach Finalnie delicje szampańskie należą do firmy model A będę mógł robić coś swojego delicje podobnego i nie może tego nazwać delicje szampańskie ponieważ sprzedali te nazwę Ile to opakowanie kosztuje ile by zapłaciła Niech będzie 35 Złoty 90 Opór 147 g Jeden 7 zł takie opakowania tych Cena to 469 o nie najgorzej Oryginał 349 Opłacać też dosyć ciężkie no całkiem sporo tak opłaca Która najbardziej ci smakowała Są produkowane W marketach Kojarzę siły Opłata I co kupiłabyś nawet Biorąc pod Wyglądają trochę gorzej niż ta która nagrywa niebo lepiej Moim zdaniem się opłaca 480 Co taką przy Moim zdaniem też jak najbardziej Się opłaca Delicje szampańskie No nie wiem czy ten smak się zepsuł czy po prostu naśladowcy okazali się lepsi ale tutaj proszę państwa Coś poszło nie