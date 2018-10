Sprzedaż nowych kamperów w Polsce wciąż niska

Caravaning w Polsce zyskuje zwolenników, jednak nadal jest mniej popularny niż w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Głównym czynnikiem, który ma wpływ na wolniejszy wzrost zainteresowania tą formą wypoczynku, jest cena nowych kamperów. Zakup nowego pojazdu to wydatek co najmniej 100 tysięcy złotych. Jednocześnie zwiększa się zainteresowanie pojazdami używanymi, które często są sprowadzane z zagranicy.

Ceny za wysokie dla Polaków

Nowy kamper kosztuje w Polsce tyle samo, co solidny i wygodny samochód osobowy. Za 100 tys. złotych kupi się dość proste auto kempingowe z niezbyt mocnym silnikiem. Jeżeli chce się nabyć pojazd bardziej komfortowy, zapłaci się za niego nawet dwukrotnie więcej. Dane zgromadzone przez firmę Samar nie powinny zatem dziwić - w całym 2014 roku w Polsce sprzedano jedynie 108 egzemplarzy kamperów, a w kolejnych latach sprzedaż utrzymywała się na tym samym lub nieznacznie wyższym poziomie. Jeżeli porówna się rynek polski do brytyjskiego, zauważy się, że nad Wisłą sprzedaż nowych kamperów jest nadal niszowa. W Wielkiej Brytanii i Niemczech auta kempingowe sprzedają się tysiącami. Dodatkowo w Polsce sporym problemem jest zakupienie ubezpieczenia na korzystnych warunkach. Na Wyspach Brytyjskich można skorzystać choćby z niedrogiego Motorhome insurance, które jest przeznaczone nawet dla pojazdów liczących sobie więcej niż 20 lat.

Ciekawa jest natomiast wysoka sprzedaż kamperów używanych. Do Polski w roku 2014 sprowadzono ich aż 766, a w 2015 roku do maja było już ich 378. W kolejnych latach zainteresowanie używanymi kamperami było jeszcze wyższe, co potwierdza tezę, że Polacy chcą wypoczywać w kamperach, lecz zakup nowego pojazdu jest dla nich zbyt dużym wydatkiem.

Jakie kampery używane kupują Polacy?

Polacy najchętniej wybierają nowe kampery marki Caravans International, Elnagh i Roller Team, jednak w każdym przypadku w 2014 roku sprzedano mniej niż po 10 pojazdów od każdego z wymienionych producentów. Pozostałe firmy sprzedały w Polsce po 1-2 egzemplarze, dlatego polski rynek dla marek projektujących kampery jest zupełnie nieatrakcyjny. W przypadku kamperów używanych dominują pojazdy mające powyżej 10 lat - zwykle sprowadza się je z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Szwecji. W tej kategorii dominują modele marek Hymer, Dethelfs i Buerstner.

W tym samym okresie wysokim zainteresowaniem cieszyły się przyczepy kempingowe, których sprowadzono nawet 10 razy więcej niż kamperów. W 2014 roku firma Samar obliczyła, że Polacy zakupili 4185 przyczep, wśród których najpopularniejsze były modele niemieckiej marki Hobby.