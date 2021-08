Sprzęt AGD znacząco podrożeje. Przez rosnące ceny surowców i koszty produkcji

- Zwykle podwyżki sprzętu następują w styczniu. W tym roku ich nie było. Branża obawiała się, że mogą ostudzić zapał Polaków do wymiany urządzeń, z czym mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku. Wówczas rynek urósł o 10 proc., co oznacza sprzedaż o 700 tys. urządzeń więcej w samym dużym AGD - tłumaczy Wojciech Konecki, dyrektor generalny APPLiA, cytowany przez "DGP".