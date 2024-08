Na tym naprawdę zarabiają stacje benzynowe. Oto lista hitów

Na czym zarabiają stacje benzynowe

- To, że stacje nie zarabiają na paliwie, to pewne. Pełen zbiornik paliwa to wbrew pozorom niewielki zysk dla stacji. Na zbiorniku 50 litrowym to dla stacji benzynowej zarobek maksymalnie wysokości kilkunastu złotych – tłumaczył kilka lat temu w rozmowie z money.pl Grzegorz Maziak, ekspert rynku paliw e-Petrol.