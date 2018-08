Stacje paliw będą znikać. Nie zmieni tego wyłączenie spod zakazu handlu

To będą chude lata dla właścicieli stacji benzynowych. Zdaniem ekspertów, wiele takich placówek czeka likwidacja lub zmiana profilu działalności. W znacznym stopniu dotyczy to stacji na prowincjach. Barierą w rozwoju są m.in. wysokie ceny.

Na polskim rynku jest miejsce dla ok. 7 tys. stacji paliw. Tymczasem działa ich ok. 6,600. Co więcej, w przyszłości takich punktów może ubywać – prognozują eksperci z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).**