Stare ciuchy straszą. Nielegalne kontenery na odzież używaną problemem we Wrocławiu

Wysyp nielegalnie stawianych kontenerów na odzież używaną zaobserwowali mieszkańcy wrocławskiego osiedla Maślice. Pojemniki często są przepełnione, a zdarza się, że zawartość bywa podpalana.

O sprawie informuje Radio Wrocław. Na pojemnikach nie ma informacji o tym, kto zbiórkę używanych ubrań organizuje, nie wiadomo więc, do kogo zgłosić choćby to, że kontener jest przepełniony.

- Bywają przypadki podpalenia kontenerów, wybałuszania, odzież jest rozrzucana po terenie - bulwersuje się Grażyna Lange z zarządu wrocławskiego osiedla Maślice. Podliczyła one wszystkie miejsca zbiórek na osiedlu. - Wpisałam 21 kontenerów, z czego 9 było według mnie nielegalnych, i to wysłałam do ZDIUM-u, do straży miejskiej - mówiła dziennikarzom Radia Wrocław.