Starlink. Dziwny "sznur" nad polskim niebem. To prawdopodobnie dzieło Elona Muska

Nad polskim niebem można było zaobserwować specyficzne zjawisko. "Sznur" jasnych punktów, lecących jeden za drugim. Wiele wskazuje na to, że to satelity Starlink - nowego, ambitnego programu Elona Muska.

Satelity Muska? A może po prostu specyficzne zjawisko astronomiczne? Internauci nie są pewni (scrennshot/YouTube, Fot: Michał M/Youtube)

O 23:23 w Warszawie zaobserwowałem przez teleskop około 25-30 punktów ustawionych w linii poruszających się z zauważalną prędkością - pisał na forum serwisu Astropolis internauta SMAT969

Co to było? - Skierowałem na nie teleskop było widać tylko szybko poruszające się punkty. Pierwsze co pomyślałem to - Starlink - pisał dalej internauta dodając jednak, że nie ma pewności, czy były to satelity Elona Muska.

Użytkownik serwisu Astropolis nie był jednak jedyny. Wielu internaturów wrzucało do sieci zdjęcia dziwnych punktów.

- Co to był za widok... Kilkadziesiąt punktów świetlnych w łańcuszku jeden za drugim... Z zachodu dokładnie na wschód, jednostajnie. Jeśli 23.23 było je widać i teraz, to w takim razie to na pewno StarLink - pisał użytkownik tego samego formu, sidiouss. Dodał, że widział to zjawisko nad Gdańskiem. Zjawisko zaobserwowali również niektórzy użytkownicy serwisu Wykop.

Nie wszyscy byli jednak przekonani, czy to satelity. Część internautów uważa, że to po prostu jakieś ciekawe zjawisko astronomiczne.

Czym jest Starlink? To najnowszy pomysł Elona Muska, założyciela m.in. SpaceX oraz Tesli. Celem projektu jest umieszczenie na orbicie okołoziemskiej 12 tys. satelitów, dostarczających sygnał internetowy do każdego zakątka naszej planety.

Prywatna firma kosmiczna SpaceX wystrzeliła jednocześnie w Kosmos 60 pierwszych satelitów internetowych. W sumie, w ramach programu Starlink, ma ich być 12 tysięcy.

Elon Musk zamierza stworzyć w najbliższych latach w ramach programu Starlink gęstą sieć satelitów, zapewniającą dostęp do Internetu w każdym zakątku naszej planety. Do tej pory w dalszym ciągu w wielu miejscach nie jest to możliwe, na przykład na wielu obszarach Afryki albo na pełnym morzu.